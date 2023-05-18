Суд взыскал с Анастасии Волочковой 50 тыс. рублей долга за коммунальные услуги

Тверской суд Москвы взыскал с балерины Анастасии Волочковой задолженность по коммунальным платежам на 50 тыс. рублей. Об этом 18 мая сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

Отмечается, что изначально истец в лице ТСЖ «Итальянская улица, дом 4» требовал взыскать с женщины 399,5 тыс. рублей по долгу за коммуналку с февраля 2020 года по октябрь 2022 года.

«Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать пени в размере 50 тыс. рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 7,1 тыс. рублей», — заявили в суде.

В остальной части иска истцу было отказано.

Представители суда сообщили, что истец хотел получить от Волочковой плату за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.

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