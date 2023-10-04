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Путин указал на истребление русской культуры в новых регионах при украинских властях

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях, когда они были частью Украины, истреблялась вся русская культура. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 4 октября.

В ходе общения с финалистами конкурса «Учитель года» глава государства указал, что в новых территориях России уничтожались также и русская литература.

«Как это ни печально, как это ни странно, но это именно так. Запрещался сам русский язык, по сути дела», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что воспитание — это основное звено всей образовательной системы. Согласно его мнению, для новых регионов страны воспитательная составляющая в этой сфере имеет особое значение.

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Ранее в этот день внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что попытки уничтожить русскую культуру показывают слабость Запада. По его мнению, политическая элита стран Евросоюза находится «под влиянием демократических взглядов» и обладает ограниченным видением РФ.

До этого, 1 октября, сербский режиссер Эмир Кустурица отметил, что запрет российской культуры на Западе сравним с гонениями нацистов в годы Великой Отечественной войны в отношении евреев, однако ее отрицание не может продлиться долго.

Еще в сентябре Путин назвал ничтожными попытки Запада отменить русское искусство. По его словам, данные действия вредят их инициаторам, которые таким образом обкрадывают сами себя.

Попытки отмены русской культуры в странах Запада начались на фоне проводимой Россией с февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в ходе обстрелов со стороны украинских военных.

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