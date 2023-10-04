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В Москве девушка пострадала из-за упавшего дерева во время шторма

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Фото: РЕН ТВ
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Из-за сильных порывов ветра в Москве на Новгородской улице упало дерево. Были повреждены пять припаркованных автомобилей, а также пострадала девушка. Об этом 4 октября сообщили местные жители в Сети.

По их словам, в результате случившегося у нескольких машин выбило стекла, у некоторых авто были помяты кузова.

Позже сама пострадавшая рассказала подробности случившегося в Сети. Она хотела сфотографировать последствия шторма, подошла к месту ЧП, как вдруг на нее накинулись осы, одна из которых ее ужалила. Оказалось, что на рухнувшем дереве было гнездо насекомых.

«Только по счастливой случайности лицо не пострадало, а вот ноги и рука покусаны. Теперь рука не сжимается и онемела», — отметила девушка.

По ее словам, она сразу вызвала медиков из-за страха наступления аллергического шока.

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Ранее в этот день в МЧС России предупредили, что в Москве прогнозируются дождь с грозой, а также сильный ветер с порывами до 15–20 м/с. Предупреждение будет действовать с 13:00 до 20:00.

Позднее столичные власти призвали жителей не выходить из дома из-за непогоды. Они попросили горожан не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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