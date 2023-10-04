МЧС предупредило о грозах и сильном ветре в Москве

В Москве в среду, 4 октября, прогнозируются дождь с грозой, а также сильный ветер с порывами до 15–20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Предупреждение будет действовать с 13:00 до 20:00. В столице ожидается усиление юго-западного, западного ветра. Пройдут дожди, местами грозы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве попросили водителей значительно снижать скорость и соблюдать осторожность на дороге при неблагоприятных погодных условиях. Также их попросили не парковать автомобили под деревьями, сообщает «Москва 24».

Пешеходов также призвали к осторожности. Их попросили обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, отмечает телеканал «360». Кроме того, не стоит укрываться от ненастья под деревьями, пишет сайт kp.ru.

Ранее, 4 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о сильном листопаде из-за дождей с 6 октября. Вильфанд отметил, что если в четверг дождь ожидается местами и небольшой, то с пятницы он станет ощутимым. Также осадки прогнозируются на выходных.