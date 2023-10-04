Власти Москвы призвали жителей не выходить из дома из-за непогоды

Жителям Москвы рекомендуется не покидать свои дома во время непогоды. Об этом 4 октября сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

«Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — сообщило ведомство в Telegram.

Отмечается, что местами порывы ветра достигают 20 м/с. Из-за этого фиксируются случаи повреждения конструкций и деревьев.

«Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток, наиболее сильными порывы ветра будут до 18:00», — сообщили столичные власти.

Ранее в этот день в МЧС России предупредили, что в Москве прогнозируются дождь с грозой, а также сильный ветер с порывами до 15–20 м/с. Предупреждение будет действовать с 13:00 до 20:00.

Также 4 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о сильном листопаде из-за дождей с 6 октября. Вильфанд отметил, что если в четверг дождь ожидается местами и небольшой, то с пятницы он станет ощутимым. Также осадки прогнозируются на выходных.