На Украине впервые за 18 лет запустили поезд между Львовом и Варшавой
Компания «Украинские железные дороги» («Укрзализниця») впервые за 18 лет запускает с 15 октября международный поезд Львов–Варшава и железнодорожный пункт пропуска, сообщается в Telegram-канале компании 4 октября.
«Отныне еще 10 населенных пунктов Украины получат железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином», — говорит председателя правления АО «Украинские железные дороги» Евгения Лященко.
Компании понадобилось более шести месяцев, для того чтобы реализовать данный проект. Большая часть времени ушла на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска, добавил Лященко.
Разработанный график движения поездов позволяет без пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву.
Ранее, 21 февраля, глава правления «Украинских железных дорог» Александр Камышин заявил о переносе «нулевого» километра, от которого отсчитывается расстояние на железных дорогах страны, из Москвы в Киев.