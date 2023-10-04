В маске шоу: десятая часть «Пилы» показала лучший старт в прокате за 13 лет

Мировые сборы «Пилы 10» в премьерный уикенд с 28 сентября по 1 октября превысили $29 млн, это лучший результат для франшизы с 2010 года. При этом бюджет хоррора — всего лишь $13 млн. Ужастик давит на ностальгию фанатов , вернув на роль злодея Тобина Белла, и следует тренду на низкобюджетные сиквелы. Критики и фанаты называют новый фильм одним из лучших в серии.

Лучший старт

В премьерный уикенд «Пила 10» заработала в мировом прокате более $29 млн, обогнав результаты восьмой части и спин-оффа «Спираль». Последний вышел два года назад и собрал с тех пор за всё время всего $40,6 млн. При этом бюджет ленты 2021 года был самым большим для франшизы — $20 млн. Новый фильм продолжает собирать кассу и сейчас, так что юбилейная часть должна стать прибыльной. Но побить рекорд франшизы у нее вряд ли получится: самые большой суммарный заработок принадлежит «Пиле 3» — $164 млн.

Кадр из фильма «Пила 10» Фото: Aldea M Estudios

Кинокритики из ведущих западных изданий положительно оценили релиз: отметили отличную актерскую игру Тобина Белла, желание авторов уделить больше внимания главному антагонисту за пределами его «игр», а также действительно жуткие сцены с кровавыми ловушками. Фанаты серии тоже остались довольны. Правда, отдельным зрителям показалось, что завязка немного затянута.

Из-за рака мозга Джону Крамеру остается жить несколько месяцев. Знакомый советует ему экспериментальную и дорогостоящую операцию в Мексике, и отчаявшийся инженер едет за границу. Выясняется, что лечение — всего лишь обман безнадежных пациентов. Джон решает научить лжецов ценить жизнь других при помощи хитроумных и жестоких ловушек.

Кадр из фильма «Пила 10» Фото: Aldea M Estudios

«Пила» повторяет опыт других популярных хоррор-франшиз («Астрал», «Заклятие»), производство которых обходится сравнительно небольшими суммами. Самый дорогой фильм из серии «Астрал» — «Красная дверь» ($16 млн), он заработал в прокате более $180 млн. На «Заклятие» потратили $39 млн, а заработали $206 млн. Такая схема позволила «Пиле» стать одной из самых прибыльных хоррор-франшиз в мире: суммарные сборы перевалили за $1 млрд.

Вперед в прошлое

Роль Джона Крамера вновь досталась уже немолодому Тобину Беллу, а его преемницу Аманду опять сыграла Шоуни Смит. Назвать «Пилу 10» сиквелом было бы неправильно, это, скорее, мидквел: события фильма разворачиваются где-то между первой и второй частями франшизы. Конструктор продолжает борьбу с онкологией, но еще не прикован к постели. Еще на это указывает сцена, в которой Джон рисует наброски ловушек из третьего фильма.

Кадр из фильма «Пила 10» Фото: Aldea M Estudios

Среди прочих отсылок на другие ленты франшизы: классический костюм со свиной маской, возвращение заглавной музыкальной композиции «Hello Zepp» и жуткой куклы Билли, ставшей символом серии. Все эти элементы успешно вызывают чувство ностальгии у преданных фанатов.

Ловушки Джона Крамера такие же жестокие, но некоторые из них так и не стали явью. Например, приспособление с вакуумными трубками на глазах, которое показали в трейлере и на постере фильма, оказалось всего лишь плодом воображения антагониста . В этот раз жертвы инженера-садиста должны разрезать себе руки, чтобы отсоединить взрывные устройства, отпилить ногу, сделать себе трепанацию черепа без анестезии и раскроить молотком сустав запястья.

Кадр из фильма «Пила 10» Фото: Aldea M Estudios

Несмотря на достаточно кровавые ловушки, 10-я часть «раскачивается» постепенно: в первые 40 минут в действительности никого не убивают. Фильм оставляет зрителей наедине с любимчиком франшизы, Джоном Крамером, раскрывает человечную сторону маньяка. Особенно трогает сцена, в которой он подружился с мексиканским мальчиком, починив его велосипед.

Проблема сиквелов

«Форсажи» или «Неудержимых» смотрят ради Сталлоне, Стэйтема, Вина Дизеля, а на «Пилу» поначалу ходили ради изобретательных ловушек и главного злодея франшизы, Джона Крамера, он же Конструктор (от англ. Jigsaw), которого регулярно играл Тобин Белл. К концу третьего фильма печально известный инженер умирает от рака, и в последующих хоррорах его показывают только в виде флешбэков. К девятому фильму у него появилось несколько подражателей, последователей, которые уже были менее изобретательны и харизматичны.

Кадр из фильма «Пила 10» Фото: Aldea M Estudios

Другая проблема сиквелов и продолжений — в них теряются замысел и идеи оригинальных лучших проектов. Если исключить детективную составляющую, жестокие ловушки и кровавые сцены, то в оригинальной «Пиле» есть четкая идея, которую пытается донести до своих «подопечных» главный антагонист. Его философия — свою и чужие жизни нужно ценить, безразличие или халатность в повседневной жизни может погубить человека. Виноватые в смерти других жертвы Джона Крамера должны доказать свою волю к жизни, а для этого, как правило, нужно себе что-нибудь отрезать — в качестве оплаты долга.

Одно из обязательных условий «игры» антагониста — из его ловушек всегда можно выбраться. Подобная формула используется практически во всех фильмах с участием Конструктора. В дальнейшем преемники антагониста проводили жестокие «игры» не для того, чтобы научить других ценить жизнь, а ради личной выгоды и мести. Из ловушек было невозможно выбраться, и из-за этого пропала очень важная фишка серии: зритель больше не мог задать себе вопрос, что бы он сделал в этой ситуации. Исчезло и сочувствие фанатов к злодеям: Джон был болен раком и жестоко наказывал жертв за дело, но за пределами «игр» он был вполне адекватным человеком. У его последователей и подражателей этого не было.

Кадр из фильма «Пила 10» Фото: Aldea M Estudios

Успех «Пилы 10» в прокате, у фанатов и критиков, располагает к созданию очередного продолжения. На новый фильм намекает сцена после титров, в которой появляется еще один пособник Джона Крамера, детектив Хоффман. Он был одним из антагонистов в четвертой, пятой, шестой и седьмой сериях. Он помогает разобраться еще с одной жертвой-обманщиком Конструктора. Учитывая почтенный возраст Тобина Белла, главным героем следующего фильма может стать именно он.