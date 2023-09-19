Краткость — сестра проката: «После» и теневые релизы лидируют по кассе

«После. Навсегда» заработал в премьерный уикенд 85 млн рублей. Второе («Склероз» — 25 млн) и третье («Три добрых дела» — 24 млн) места заняли короткометражные фильмы, с которыми показывают «Барби» и «Оппенгеймера». Четвертую строчку заняли выступившие ниже ожиданий «Искусствам по понятиям» — 19 млн, а замкнул пятерку лидеров французский мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот». «Известия» подводят итоги выходных в кино.

Короткий метр после «После»

Лидером проката стала мелодрама «После. Навсегда»: на нее сходили 248 тыс. человек, чем обеспечили ей 85 млн рублей кассовых сборов. Очередная экранизация серии романов-бестселлеров Анны Тодд показала более высокий результат в премьерный уикенд, чем предыдущая часть («После. Долго и счастливо» — 59 млн). По количеству сеансов мелодрама с большим отрывом обгоняет все другие ленты: 19 тыс. Один показ приносил 4,4 тыс. рублей и собирал по 13 человек. Как считает президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, это был абсолютно ожидаемый результат.

— Это не первый раз, когда франшиза «После» возглавляет прокат. Серия молодежных мелодрам имеет в России оглушительный успех с года ее старта в 2019-м и не сбавляет позиций, а внимание к финальной части со стороны поклонников особенно пристальное. Фильм еще будет работать несколько уикендов, — рассказала Ольга Зинякова «Известиям».

За «После» идут сразу две короткометражных картины: серебро забрал «Склероз», а бронзу — «Три добрых дела». С большой долей вероятности с ними предсеансовым обслуживанием показывали голливудские хиты «Барби» и «Оппенгеймер». Первая лента заработала 25 млн рублей и может похвастаться самой высокой наработкой и посещаемостью сеансов: по 17,7 тыс. рублей и 38 человек на один показ.

У «Трех добрых дел» показатели не такие внушительные, но всё еще высокие: в среднем 9 тыс. рублей сборов и 23 человека на сеанс. Сети кинотеатров не ограничились только этими короткометражками, поэтому в рейтинг ЕАИС попали и другие: на седьмом месте расположилась «Мавка» — 14,5 млн рублей сборов, на 10-м — «Сколько весит облако?» (9 млн), а на 11-м — «Дубак» (8,5 млн). У всех картин наработка превышает 10 тыс. рублей, а посещаемость сеансов — более 20 человек.

Несмотря на отсутствие официальной рекламной кампании, в Москве на показы хитов от Кристофера Нолана и Греты Гервиг было невозможно попасть. «Известия» в выходные попытались приобрести билеты на «Оппенгеймера» в нескольких сетях, но площадки сообщили, что все сеансы на ближайшие дни раскуплены.

Стартовали ниже ожиданий

Но не все фильмы, пришедшие в Россию с Запада, привлекли внимание зрителей: криминальная комедия «Искусство по понятиям» с Сэмюэлем Л. Джексоном расположилась на четвертой строчке, заработав 19 млн рублей. Наработка и посещаемость сеансов у «Искусства» тоже не самая впечатляющая: по 3 тыс. рублей и 8 человек на показ соответственно.

По мнению Ольги Зиняковой, криминальная комедия не выдержала конкуренции с другими громкими картинами, это объясняет скромный старт.

— На фоне более плотно расписанных релизов, таких как «Праздники», который идет на хорошем сарафане, и «После. Навсегда», фильму даже с хорошей партнерской сеткой было трудно претендовать на лидерство, — добавила эксперт.

Ниже ожиданий стартовал триллер «Звук свободы», который смог заработать в мировом прокате до прихода в Россию более $210 млн при бюджете $14,5 млн. Удалось это только благодаря сарафану, а не маркетинговой кампании. Но на отечественном рынке фильм стартовал скромно — 13 млн рублей и девятое место. Как считает Ольга Зинякова, «Звук свободы» слабо прозвучал в инфополе и не достиг целевой аудитории.

— Несмотря на то что это качественный фильм, нацеленный на мужскую аудиторию, на следующем уикенде у него мало шансов дособрать кассу: на экраны выйдут «Неудержимые 4», которые обещают взорвать бокс-офис, — объяснила эксперт «Известиям».

Также сильно просела комедия «Праздники», кассовые сборы которой опустились наполовину: с 38 млн до 18 млн рублей. Теперь фильм располагается на шестой строчке рейтинга, и в минувший уикенд его посмотрели 57 тыс. зрителей.

Уверенные холдоверы

Семейные картины опустились на несколько позиций вниз, но списывать со счетов их пока рано. Со второго на пятое место переместилась французская анимация «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» — 18 млн рублей сборов. Но по наработке и посещаемости сеансов мультфильм держится на том же уровне: 4 тыс. рублей и 14 человек. По общему количеству зрителей (63,5 тыс.) он уступает только «После».

С некоторым отставанием по кассе идет «Баба Яга спасает мир» — 14 млн рублей и восьмая строчка. По наработке и наполняемости залов «Яга» обгоняет лидера проката — один сеанс фильма-сказки собирал по 18 зрителей и почти 5,5 тыс. рублей.

Потеснить холдоверы и пиратские показы «Барби» с «Оппенгеймером» отчасти смогут «Неудержимые 4». В боевике снялись любимые россиянами Джейсон Стэйтем и Сильвестр Сталлоне. Среди других многообещающих новинок — документальный фильм «Вселенная Стивена Кинга», драма «Чужая» и итальянская фэнтезийная комедия Паоло Дженовезе «Первый день моей жизни» с Тони Сервилло в главной роли.