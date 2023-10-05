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Российские педагоги назвали желаемый размер пенсии

Опрос: 42% российских педагогов хотят получать на пенсии 50 тыс. рублей в месяц
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Почти половина российских педагогов (42%) считает, что для сохранения привычного уровня жизни после выхода на пенсию им необходимо от 20 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц, следует из результатов совместного исследования НПФ «Достойное будущее» и Общероссийского профсоюза образования. Результаты появились в распоряжении «Известий» 5 октября. Исследование приурочено ко Дню учителя.

Чуть более трети (36%) респондентов назвали комфортной сумму от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, а 12% — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей. 6% российских учителей отметили, что хотели бы получать от 100 тыс. рублей в месяц и больше.

В региональном разрезе самые популярные ожидания по пенсиям в сумме от 20 т ыс. до 50 тыс. рублей отметили учителя Ульяновской (56%), Брянской (50%), Новгородской (50%), Вологодской областей (40%) Краснодарского края (42%) и Астраханской области (38%).

Больше половины российских учителей (65%) задумывались о создании дополнительного источника дохода на пенсии. Согласно результатам опроса, 84% опрошенных педагогов планирует продолжать свою трудовую деятельность после выхода на пенсию, рассматривая заработную плату в качестве дополнительного дохода. Также в качестве источников дохода на пенсии преподаватели называют собственные средства (7%) и сдачу недвижимости в аренду (3%). 4% опрошенных учителей отметили, что целенаправленно откладывают на пенсию в НПФ.

Опрос показал, что 46% респондентов исследования согласились бы на формирование негосударственной пенсии, если государство оказало бы им поддержку в виде софинансирования взносов. На вопрос интересна ли им новая программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая стартует в следующем году, 49,5% российских педагогов ответили положительно.

«Мы спросили у педагогов, какие аспекты в новой программе долгосрочных сбережений им кажутся наиболее интересными, можно было выбрать несколько вариантов ответа. 44% педагогов отметили инструмент софинасирования со стороны государства, 37% опрошенных назвали возможность получить средства досрочно, 29% — страхование накоплений, а 12% положительно оценили возможность перевода накопительной пенсии в новую программу. Уже сейчас понятно, что определенной части учителей ПДС будет интересна. Для того чтобы у педагогов появилась дополнительная возможность формировать себе отдельный пенсионный капитал, было бы хорошо запустить для них еще и специализированные пенсионные программы, которые позволили бы им получать желаемую пенсию после завершения карьеры», — сказал генеральный директор АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» Дмитрий Ключник.

Специалист напомнил, что программа долгосрочных сбережений стартует с начала 2024 года. Она включает стимулирующие меры со стороны государства (софинансирование в пределах 36 тыс. рублей в год), налоговые льготы (возможность оформить налоговый вычет с суммы до 400 тыс. рублей в год), возможность перевести накопительную пенсию в программу в качестве первоначального взноса. Операторами программы будут негосударственные пенсионные фонды.

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