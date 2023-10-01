Сунак исключил отправку британских военных на Украину до конца конфликта

Британские военнослужащие не будут направлены на Украину, пока идет конфликт на ее территории. Об этом 1 октября заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

«Министр обороны говорил, что однажды в будущем мы вполне сможем провести часть подготовки на Украине. Но это что-то на долгосрочную перспективу, а не здесь и сейчас. Нет британских солдат, которые будут отправлены сражаться в нынешнем конфликте. Это не то, что происходит», — приводит его слова газета Daily Mail.

Он отметил, что британские инструкторы продолжат обучать украинских военных, но на своей территории.

Так Сунак прокомментировал заявление британского министра обороны Гранта Шеппса, согласно которому официальная программа подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под руководством Лондона будет перенесена с военных британских и натовских баз.

Шеппс также намекнул, что Великобритания может направить свой флот в Черное море и изучает такую возможность. Он также сообщил, что обсуждал вопрос о роли Военно-морских сил Великобритании в защите коммерческих судов от якобы проводимых Россией атак в Черном море с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своей недавней поездки в Киев.

За день до этого, 30 сентября, член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что, если Великобритания отправит на Украину свои войска, она может развязать третью мировую войну. Она подчеркнула, что США не могут в этом участвовать. По мнению Грин, Соединенным Штатам следовало бы защищать свои границы.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.