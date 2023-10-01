МО Британии намекнуло на отправку своего флота в Черное море для Украины

Великобритания изучает возможности отправки своего флота в Черное море. Об этом 1 октября заявил глава минобороны страны Грант Шеппс в интервью газете The Telegraph.

Издание сообщает, что в Великобритании намекнули на то, что могут отправить свой флот туда якобы с целью защитить суда от России.

«Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь и мы можем дать совет, тем более что воды являются международными», — сообщил Шеппс изданию.

Журналисты считают, что высказывания министра говорят об изменении подхода британского правительства к публичному обсуждению своего участия в конфликте на Украине. Шеппс считает, что предложение военно-морской поддержки Киеву привело бы к «значительной эскалации».

Ранее в этот день Шеппс сообщил, что обсуждал вопрос роли военно-морских сил Великобритании в защите коммерческих судов от якобы проводимых Россией атак в Черном море с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своей недавней поездки в Киев.

За день до этого, 30 сентября, член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что если Великобритания отправит на Украину свои войска, она может развязать третью мировую войну. Она подчеркнула, что США не могут в этом участвовать. По мнению Грин, Соединенным Штатам следовало бы защищать свои границы.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.