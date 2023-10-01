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Сюжет:

В конгрессе США обвинили Великобританию в провоцировании мировой войны

Тейлор Грин: Британия начнет третью мировую, отправив войска на Украину
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Фото: Global Look Press/Annabelle Gordon
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Если Великобритания отправит на Украину свои войска, она развяжет третью мировую войну. Такое мнение 30 сентября высказала член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин своем аккаунте в сети X (бывш. Twitter).

«Они собираются начать третью мировую войну. США не могут в этом участвовать. Никаких американских войск!» — написала она.

Вместо продолжения конфликта, по ее мнению, США следовало бы защищать собственные границы.

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В этот же день министр обороны Великобритании Гранта Шэппса поделился планами страны разместить войска на Украине. Он уже провел переговоры по этому вопросу с армейским командованием.

Ранее, 27 сентября, во время своего выступления у стен Капитолия Грин призвала положить конец украинскому конфликту, уточнив, что Киеву нужен мир. По ее словам, конгрессмены не учитывают интересы американского народа, продолжая выписывать чеки для отправки финансовой помощи на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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