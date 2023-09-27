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Конгрессвумен Грин призвала положить конец украинскому конфликту

Конгрессвумен Грин заявила, что конфликту на Украине пришло время положить конец
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Пришло время положить конец украинскому конфликту. Об этом 26 сентября заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

«Пришло время положить конец (боевым действиям. — Ред.) на Украине, этой стране нужен мир», — сказала она во время своего выступления у стен Капитолия.

Как отметила Грин, конгрессмены продолжают «выписывать чеки и посылать их на Украину» и не учитывают интересы американского народа, которому важна своя граница и своя безопасность.

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Ранее в этот день экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сообщил «Известиям» о растущем недовольстве поддержкой Украины в странах Запада.

22 сентября президент США Джо Байден утвердил новый пакет помощи Киеву с ПВО и артиллерией. По его словам, в него войдет вторая батарея противовоздушной обороны (ПВО) Hawk. Согласно заявлению, США намерены поставлять Украине аналогичные системы каждый месяц на протяжении всей зимы.

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс 20 сентября заявил, что США должны перестать поставлять оружие Украине и сделать выбор в пользу поддержки Тайваня.

19 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил общую помощь Запада Киеву в $160 млрд за год. Он подчеркнул, что США, по подсчетам вашингтонской НПО The Heritage Foundation, уже выделили Украине около $113 млрд, то есть по $900 с каждого домохозяйства плюс еще по $300 в виде процентов на обслуживание соответствующих долговых обязательств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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