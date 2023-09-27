Конгрессвумен Грин призвала положить конец украинскому конфликту
Пришло время положить конец украинскому конфликту. Об этом 26 сентября заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
«Пришло время положить конец (боевым действиям. — Ред.) на Украине, этой стране нужен мир», — сказала она во время своего выступления у стен Капитолия.
Как отметила Грин, конгрессмены продолжают «выписывать чеки и посылать их на Украину» и не учитывают интересы американского народа, которому важна своя граница и своя безопасность.
Ранее в этот день экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сообщил «Известиям» о растущем недовольстве поддержкой Украины в странах Запада.
22 сентября президент США Джо Байден утвердил новый пакет помощи Киеву с ПВО и артиллерией. По его словам, в него войдет вторая батарея противовоздушной обороны (ПВО) Hawk. Согласно заявлению, США намерены поставлять Украине аналогичные системы каждый месяц на протяжении всей зимы.
Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс 20 сентября заявил, что США должны перестать поставлять оружие Украине и сделать выбор в пользу поддержки Тайваня.
19 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил общую помощь Запада Киеву в $160 млрд за год. Он подчеркнул, что США, по подсчетам вашингтонской НПО The Heritage Foundation, уже выделили Украине около $113 млрд, то есть по $900 с каждого домохозяйства плюс еще по $300 в виде процентов на обслуживание соответствующих долговых обязательств.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.