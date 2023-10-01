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Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах

Агентство APA: миссия ООН прибыла в Карабах, чтобы узнать потребности жителей
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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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В Нагорный Карабах прибыла миссия Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом 1 октября сообщает корреспондент азербайджанского агентства APA.

«Утром члены миссии проехали через Агдам в направлении Аскеран-Ханкенди», — отметил карабахский корреспондент издания.

В состав миссии входят представители различных агентств ООН. Журналист передает, что целью миссии является ознакомление с ситуацией на местах и ​​определение гуманитарных потребностей жителей.

Издание подчеркивает, что последний раз миссия ООН была в Нагорном Карабахе около 30 лет назад.

Карабахский хребет: что ждет Пашиняна после упразднения НКР
Более половины населения покинули непризнанную республику

Ранее, 29 сентября, Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН. Поводом, по мнению армянской стороны, стало нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Ереван призывал суд ООН подтвердить обязательство Азербайджана отказаться от совершения действий, прямо или косвенно направленных на вытеснение этнических армян из Нагорного Карабаха, и распорядиться о принятии временных мер в его отношении.

До этого, 19 сентября, минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Затем лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января. После этого жители Нагорного Карабаха, в том числе те, кто находится за пределами республики, должны будут ознакомиться с условиями реинтеграции, которые представил Азербайджан.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за его обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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