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Армения подала в суд ООН иск против Азербайджана по делу о расовой дискриминации

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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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Армения подала в суд ООН иск против Азербайджана, заявив о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом стало известно из распространенного в пятницу, 29 сентября, пресс-релиза суда.

«Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статью 73 регламента суда, направила вчера в суд просьбу об указании временных мер «для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — говорится в документе.

Также отмечается призыв Еревана к суду ООН подтвердить обязательство Азербайджана отказаться от совершения действий, прямо или косвенно направленных на вытеснение этнических армян из Нагорного Карабаха, и распорядиться о принятии временных мер в его отношении.

Карабахский хребет: что ждет Пашиняна после упразднения НКР
Более половины населения покинули непризнанную республику

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Позднее, 28 сентября, лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января. После того как документ вступит в силу, населению региона, в том числе жителям, находящимся за его пределами, необходимо ознакомиться с условиями реинтеграции, которые представил Азербайджан.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за его обострились отношения страны с Арменией. В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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