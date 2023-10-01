Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о «недопустимости» прекращения финансирования Украины
Мир
В Ливии раскрыли лицемерие Запада в отношениях с Каддафи
Мир
В США предсказали войну в Германии из-за Украины
Мир
МИД КНДР заявил о нехватке ума у США для противостояния независимым странам
Мир
Десятки тысяч израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве
Мир
Байден поддержал проект продления финансирования правительства США
Мир
Трамп выразил намерение присутствовать на суде по делу о мошенничестве
Мир
Сенат США одобрил проект финансирования правительства на 45 дней
Общество
Синоптики пообещали москвичам кратковременный дождь 1 октября
Общество
Актер Александр Липов из «Республики ШКИД» умер на 83-м году жизни
Мир
В Германии предрекли спад контрнаступления ВСУ
Мир
В США начали расследование против включившего пожарную тревогу конгрессмена
Мир
Британия разместит на Украине своих военных для обучения бойцов ВСУ
Мир
Сербский режиссер выразил уверенность в скорой отмене запрета на культуру РФ

Врач назвала полезные продукты для пожилых людей

Пожилым россиянам посоветовали включить в рацион отвар шиповника и семена тыквы
0
Фото: Global Look Press/Soeren Stache
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один стакан отвара шиповника поможет обеспечить организм суточной дозой витамина С. Об этом 1 октября рассказала гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с RT.

Она добавила, что в 100 г этой ягоды содержится 426 мг аскорбиновой кислоты. При этом для поддержания здоровья во взрослом возрасте организму требуется всего 100 мг витамина.

«Витамин С обладает мощным антиоксидантным действием, то есть он защищает клетки от разрушительного действия агрессивных форм кислорода. Если клетки здоровы, они медленнее стареют. Кроме того, в шиповнике есть флавоноиды. Эти растительные вещества могут снижать воспаление», — объяснила эксперт.

Врач посоветовала начать употреблять тыкву, потому что в ее мякоти и семенах также содержится много ценных витаминов и минералов.

«Тыква — это хороший источник витамина А, который поддерживает остроту зрения и здоровье щитовидной железы. Тыква также богата калием и магнием, которые уменьшают отеки и поддерживают работу сердца», — добавила Кашух.

Она отметила, что фитостеролы, которыми богата тыква, помогают контролировать уровень вредного холестерина.

Так как он повышает риск развития атеросклероза, который может привести к инфаркту и инсульту, нежно следить за его концентрацией независимо от возраста.

Кашух обратила внимание, что люди старше 60 лет часто жалуются на такие симптомы, как чрезмерная утомляемость, слабость в мышцах, рассеянность и апатия. Всё это может указывать на наличие железодефицитной анемии, при которой внутренние органы не получают достаточную насыщенность кислородом.

«Анемия появляется, когда в организме не хватает железа. Самостоятельно железо не вырабатывается, и получить его можно только из пищи», — пояснила гастроэнтеролог.

Врач подчеркнула, что для восстановления уровня железа в организме, необходимо употреблять в пищу продукты животного происхождения. Особенно хорошо микроэлемент усваивается из говядины, баранины, курицы, индейки и субпродуктов — печени и сердца.

Помимо этого, важно восполнять количество кальция, включая в рацион молочные продукты.

«Кальций делает кости крепкими и снижает риск остеопороза — заболевания, при котором нарушается структура костной ткани и увеличивается риск переломов», — заключила она.

Пища для ума: что не стоит есть на завтрак
Список худших утренних блюд возглавляют сладкие хлопья

Ранее, 28 сентября, диетолог Елизавета Дзантиева посоветовала пить натуральные овощные соки, которые благоприятно влияют на обменные процессы, оказывая оздоровительное воздействие на весь организм. Как самые полезные она выделила морковные, свекольные и сельдереевые напитки. Если добавить в них немного сливок или растительного масла эффект возрастет.

В тот же день нутрициолог Александра Разаренова поделилась экспертным мнением, что блюда на завтрак должны включать белки, жиры, углеводы и клетчатку. Для сбалансированного питания она предложила включить в завтрак авокадо, растительные масла, небольшое количество сливочного масла, а также цельные крупы, овощи и зелень.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023