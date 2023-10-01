Врач назвала полезные продукты для пожилых людей

Один стакан отвара шиповника поможет обеспечить организм суточной дозой витамина С. Об этом 1 октября рассказала гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с RT.

Она добавила, что в 100 г этой ягоды содержится 426 мг аскорбиновой кислоты. При этом для поддержания здоровья во взрослом возрасте организму требуется всего 100 мг витамина.

«Витамин С обладает мощным антиоксидантным действием, то есть он защищает клетки от разрушительного действия агрессивных форм кислорода. Если клетки здоровы, они медленнее стареют. Кроме того, в шиповнике есть флавоноиды. Эти растительные вещества могут снижать воспаление», — объяснила эксперт.

Врач посоветовала начать употреблять тыкву, потому что в ее мякоти и семенах также содержится много ценных витаминов и минералов.

«Тыква — это хороший источник витамина А, который поддерживает остроту зрения и здоровье щитовидной железы. Тыква также богата калием и магнием, которые уменьшают отеки и поддерживают работу сердца», — добавила Кашух.

Она отметила, что фитостеролы, которыми богата тыква, помогают контролировать уровень вредного холестерина.

Так как он повышает риск развития атеросклероза, который может привести к инфаркту и инсульту, нежно следить за его концентрацией независимо от возраста.

Кашух обратила внимание, что люди старше 60 лет часто жалуются на такие симптомы, как чрезмерная утомляемость, слабость в мышцах, рассеянность и апатия. Всё это может указывать на наличие железодефицитной анемии, при которой внутренние органы не получают достаточную насыщенность кислородом.

«Анемия появляется, когда в организме не хватает железа. Самостоятельно железо не вырабатывается, и получить его можно только из пищи», — пояснила гастроэнтеролог.

Врач подчеркнула, что для восстановления уровня железа в организме, необходимо употреблять в пищу продукты животного происхождения. Особенно хорошо микроэлемент усваивается из говядины, баранины, курицы, индейки и субпродуктов — печени и сердца.

Помимо этого, важно восполнять количество кальция, включая в рацион молочные продукты.

«Кальций делает кости крепкими и снижает риск остеопороза — заболевания, при котором нарушается структура костной ткани и увеличивается риск переломов», — заключила она.

Ранее, 28 сентября, диетолог Елизавета Дзантиева посоветовала пить натуральные овощные соки, которые благоприятно влияют на обменные процессы, оказывая оздоровительное воздействие на весь организм. Как самые полезные она выделила морковные, свекольные и сельдереевые напитки. Если добавить в них немного сливок или растительного масла эффект возрастет.

В тот же день нутрициолог Александра Разаренова поделилась экспертным мнением, что блюда на завтрак должны включать белки, жиры, углеводы и клетчатку. Для сбалансированного питания она предложила включить в завтрак авокадо, растительные масла, небольшое количество сливочного масла, а также цельные крупы, овощи и зелень.