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Байден заявил о «недопустимости» прекращения финансирования Украины

Байден: США ни при каких условиях не могут допустить прекращения поддержки Киева
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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После принятия проекта временного финансирования правительства США американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит поддержку Украины. Об этом сообщается в заявлении Белого дома 30 сентября.

«Хотя спикер [палаты представителей Кевин Маккарти] и подавляющее большинство конгресса твердо поддерживают Украину, в данном соглашении нет нового финансирования, чтобы продолжать оказывать эту поддержку. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была прервана», — сообщил Байден.

Он добавил, что ожидает от Маккарти «полной приверженности» политике финансовой поддержки Киева, которая так нужна ему «в этот критический момент».

Полный шатдаун: в США возникла угроза приостановки работы правительства
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Ранее в этот день нижняя палата конгресса США одобрила проект финансирования правительства США сроком на 45 дней, разработанный Республиканской партией. Более чем две трети палаты поддержали законопроект — 335 законодателей за и 91 против.

После этого программа краткосрочного бюджета была поддержана в сенате. Отмечалось, что проект будет полностью утвержден, если до 1 октября его подпишет Байден.

Это позволит избежать правительственного шатдауна, который означает, что миллионам госслужащих и военных не выплатят зарплату, а федеральные программы — от некоторых проверок безопасности пищевых продуктов и до фондов по уходу за детьми — резко прекратят работу.

В текущий проект не включена финансовая помощь Украине, за которую выступали демократы. Белый дом призвал Маккарти рассмотреть отдельный законопроект, предусматривающий выделение средств на нужды Киева.

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