Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о «недопустимости» прекращения финансирования Украины
Мир
В Ливии раскрыли лицемерие Запада в отношениях с Каддафи
Мир
В США предсказали войну в Германии из-за Украины
Мир
МИД КНДР заявил о нехватке ума у США для противостояния независимым странам
Мир
Десятки тысяч израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве
Мир
Байден поддержал проект продления финансирования правительства США
Мир
Трамп выразил намерение присутствовать на суде по делу о мошенничестве
Мир
Сенат США одобрил проект финансирования правительства на 45 дней
Общество
Синоптики пообещали москвичам кратковременный дождь 1 октября
Общество
Актер Александр Липов из «Республики ШКИД» умер на 83-м году жизни
Мир
В Германии предрекли спад контрнаступления ВСУ
Мир
В США начали расследование против включившего пожарную тревогу конгрессмена
Мир
Британия разместит на Украине своих военных для обучения бойцов ВСУ
Мир
Сербский режиссер выразил уверенность в скорой отмене запрета на культуру РФ
Сюжет:

Десятки тысяч израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

0
Фото: REUTERS/Corinna Kern
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По всему Израилю прошли антиправительственные митинги, в акциях участвовали десятки тысяч израильтян. Об этом 30 сентября сообщила газета The Times of Israel.

По словам организаторов, демонстрации прошли примерно в 150 местах по всей стране.

Согласно информации газеты, группа протестующих в Тель-Авиве перекрыла автостраду Аялон, вывесив шатер, оклеенный антиправительственными плакатами в честь еврейского праздника Суккот. Однако они были вытеснены полицией, и движение возобновилось.

Полиция арестовала двух протестующих, которые заблокировали автостраду, и выписала семи активистам штрафы в размере порядка $260.

По оценкам израильской компании Crowd Solutions, изучающей поведение толпы на массовых мероприятиях, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось порядка 85 тыс. человек.

Судные дни: в Израиле растет напряжение на фоне реформы Нетаньяху
Тем не менее РФ не видит угроз для россиян в сложившихся условиях

Ранее, 13 сентября, президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что «за закрытыми дверями» между представителями правящей коалиции и оппозиции есть компромисс по поводу выхода из конституционного кризиса, вызванного судебной реформой правительства.

11 сентября тысячи митингующих пришли к зданию Верховного суда в Иерусалиме в качестве протеста против судебной реформы.

За день до этого Верховный суд страны начал слушания по делу о ходатайстве против первой части судебной реформы. Заседание продолжалось 13,5 часов, но решение так и не было принято. Этот случай стал первым делом за всю историю, на котором присутствовали все 15 членов коллегии Верховного суда.

О том, что кнессет (парламент) Израиля одобрил в окончательном чтении первый законопроект в рамках судебной реформы, сообщалось 24 июля. Первые поправки ограничивают возможности Верховного суда влиять на решения исполнительной власти, а также дают возможность правительству и министрам контролировать отбор судей.

На этом фоне координатор движения «Наш голос» Цви Штейнгарт сказал в беседе с «Известиями», что на данный момент граждане Израиля выбирают мирные формы протеста против судебной реформы, надеясь, что это поможет достижению их целей. Однако он отметил, что эти инструменты работают плохо, так как правительству «совершенно неважно будущее этой страны» и оно могло бы остановить реформу «в один день», не пытаясь захватить власть, но не делает этого «из своих личных интересов».

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. В частности, речь идет о праве отменять решения Верховного суда по законам и правительственным инициативам, а также о возможности назначать его судей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023