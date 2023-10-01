Десятки тысяч израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

По всему Израилю прошли антиправительственные митинги, в акциях участвовали десятки тысяч израильтян. Об этом 30 сентября сообщила газета The Times of Israel.

По словам организаторов, демонстрации прошли примерно в 150 местах по всей стране.

Согласно информации газеты, группа протестующих в Тель-Авиве перекрыла автостраду Аялон, вывесив шатер, оклеенный антиправительственными плакатами в честь еврейского праздника Суккот. Однако они были вытеснены полицией, и движение возобновилось.

Полиция арестовала двух протестующих, которые заблокировали автостраду, и выписала семи активистам штрафы в размере порядка $260.

По оценкам израильской компании Crowd Solutions, изучающей поведение толпы на массовых мероприятиях, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось порядка 85 тыс. человек.

Ранее, 13 сентября, президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что «за закрытыми дверями» между представителями правящей коалиции и оппозиции есть компромисс по поводу выхода из конституционного кризиса, вызванного судебной реформой правительства.

11 сентября тысячи митингующих пришли к зданию Верховного суда в Иерусалиме в качестве протеста против судебной реформы.

За день до этого Верховный суд страны начал слушания по делу о ходатайстве против первой части судебной реформы. Заседание продолжалось 13,5 часов, но решение так и не было принято. Этот случай стал первым делом за всю историю, на котором присутствовали все 15 членов коллегии Верховного суда.

О том, что кнессет (парламент) Израиля одобрил в окончательном чтении первый законопроект в рамках судебной реформы, сообщалось 24 июля. Первые поправки ограничивают возможности Верховного суда влиять на решения исполнительной власти, а также дают возможность правительству и министрам контролировать отбор судей.

На этом фоне координатор движения «Наш голос» Цви Штейнгарт сказал в беседе с «Известиями», что на данный момент граждане Израиля выбирают мирные формы протеста против судебной реформы, надеясь, что это поможет достижению их целей. Однако он отметил, что эти инструменты работают плохо, так как правительству «совершенно неважно будущее этой страны» и оно могло бы остановить реформу «в один день», не пытаясь захватить власть, но не делает этого «из своих личных интересов».

Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. В частности, речь идет о праве отменять решения Верховного суда по законам и правительственным инициативам, а также о возможности назначать его судей.