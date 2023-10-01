На Украине сообщили о взрывах в Запорожье и Умани

Взрывы прогремели в городе Запорожье, который временно находится под контролем Киева. Об этом 1 октября сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Отмечается, что в Запорожской области объявлена воздушная тревога.

По данным издания «Зеркало недели», взрывы также были слышны в городе Умань в Черкасской области в центральной части Украины.

В ночь на 1 октября режим воздушной тревоги действует на большей части территории Украины — в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее в этот же день взрывы прогремели в Харькове.

Сирена звучала в Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.

До этого, 30 сентября, серия взрывов прогремела в воздухе над Одессой.

Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.