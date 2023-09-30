Один человек пострадал в массовом ДТП на МКАД

В результате массового ДТП на 36-м км МКАД пострадал один человек. Об этом 30 сентября сообщили в главном управлении МВД России по Москве.

«Произошло столкновение четырех автомобилей. Предварительно, один человек пострадал», — сказали в пресс-службе ведомства «Известиям».

По информации столичного департамента транспорта, ДТП с участием четырех машин произошло на внешней стороне 36-го км МКАД после развязки с улицей Павла Фитина. На месте происшествия работают правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств.

«Движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществляется по трем полосам из шести», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Накануне вечером в Москве на Большой Никитской улице произошла крупная авария. Водитель выехал за пределы проезжей части в месте, где находилась толпа людей, в результате чего пострадали шесть человек.

По словам наехавшего на пешеходов Фарида Нурмамедова, его внезапно «вырубило». Сам мужчина утверждает, что на момент инцидента находился в трезвом состоянии, однако в то же время он отказался от процедуры медицинского освидетельствования, в связи с чем его уголовное дело было переквалифицировано на п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Его поместили под домашний арест.