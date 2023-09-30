Суд отправил виновника ДТП в центре Москвы под домашний арест

Таганский районный суд избрал меру пресечения в отношении 32-летнего Фарида Нурмамедова — водителя, который стал виновником ДТП на Большой Никитской улице в центре Москвы, в виде домашнего ареста. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«В отношении мужчины вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения (отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования»)», — отмечается в опубликованном в Telegram-канале прокуратуры сообщении.

Прокуратура Центрального административного округа поставила на контроль расследование уголовного дела.

ДТП на Большой Никитской улице произошло вечером 29 сентября. На кадрах с инцидентом можно заметить, что Mercedes не повернул в нужном направлении и выкатился за пределы проезжей части в толпу людей, в результате чего пострадали шесть человек.

По словам наехавшего на пешеходов Фарида Нурмамедова, его внезапно «вырубило». Сам мужчина утверждает, что на момент инцидента он находился в трезвом состоянии, однако в то же время Нурмамедов отказался от процедуры медицинского освидетельствования, в связи с чем его уголовное дело было переквалифицировано на п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ.