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МО РФ заявило об отсутствии нарушений режима прекращения огня в Карабахе

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Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев
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За последние сутки в Нагорном Карабахе не был нарушен режим прекращения огня. Об этом 30 сентября сообщило Минобороны РФ.

«Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — сообщило ведомство.

Российские миротворцы продолжают контролировать исполнение договоренности о прекращении боевых действий и принимать вооружение и военную технику формирования Карабаха. По состоянию на 30 сентября контингенту были сданы 21 единица бронетехники, 51 единица автомобильной техники, 24 единицы средств противовоздушной обороны (ПВО), 62 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов.

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Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

24 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности республики принять соотечественников из Нагорного Карабаха. По последним данным правительства страны, в Армению переехало около 100 тыс. человек.

Позднее, 28 сентября, лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование с 1 января. После того как документ вступит в силу, населению региона, в том числе жителям, находящимся за его пределами, необходимо ознакомиться с условиями реинтеграции, которые представил Азербайджан.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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