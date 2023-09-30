В Улан-Удэ встретили Героя России Ивана Калашникова

Героя России Ивана Калашникова торжественно встретили в Улан-Удэ 30 сентября.

В честь приезда военнослужащего на Театральной площади города прошел концерт. Калашникова встретили и по русской традиции, и по бурятской.

«С тыла такая поддержка очень приятна. Поддерживайте всех ребят. Спасибо вам большое», — поблагодарил он собравшихся за прием.

Калашников удерживал окоп, пока его закидывали гранатами. Он координировал действия подчиненных, которые атаковали штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с флангов и блиндажей. После первой отбитой атаки их удалось выбить из опорного пункта. Затем по отступающим бойцам начали работать российские минометы.

Ранее, 28 сентября, президент РФ Владимир Путин принял у себя российских военных и поблагодарил бойцов за проявленный героизм на поле боя. На встрече с главой государства присутствовали рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов. Все они удостоены государственных наград.

25 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России о героическом бое российских военных под Урожайным, который они провели вместе со своим командиром замкомвзвода Иваном Калашниковым. Шойгу представил военнослужащего к званию Героя России, отметив, что тот будет награжден за боевой героизм.

Тогда же ведомство представило кадры боя под Урожайным. В ходе него пятеро российских военнослужащих, двое из которых получили ранения в ходе боя, противостояли 12 украинским штурмовикам. В Минобороны отметили, что из них никто не отступил, сохранив позиции и повергнув противника в бегство.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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