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Шойгу доложил Путину о героическом бое ВС РФ под Урожайным

Песков: Шойгу доложил Путину о героическим бое ВС РФ под Урожайным
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о героическом бое российских военных под Урожайным в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 сентября заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое у села Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода [Иваном] Калашниковым», — сказал Песков.

Он напомнил, что глава оборонного ведомства представил военнослужащего к званию Героя России. Замкомандира будет награжден за боевой героизм на последнем этапе принятия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Урожайном в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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О том, что Калашникова представили к званию Героя России, сообщили в Минобороны ранее в этот день. Кроме того, ведомство представило кадры боя под Урожайным. Так, пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранения в ходе боя, противостояли 12 украинским штурмовикам.

В Минобороны отметили, что из них никто не отступил, сохранив позиции и повергнув противника в бегство.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в отношениях из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите телеканал «Известия».

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