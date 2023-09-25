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Шойгу представил замкомандира взвода Калашникова к званию Героя России

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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Министр обороны России Сергей Шойгу представил замкомандира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой к званию Героя России. Об этом сообщили в ведомстве 25 сентября.

Отмечается, что замкомандира будет награжден за проявленный героизм при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на южнодонецком направлении», — говорится в пресс-релизе.

Командир подразделения с позывным Большой, руководя своими подчиненными, принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника, сообщили в Минобороны. Еще двое бойцов наносили удары по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей.

«Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», — отметили в ведомстве.

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Ранее, 8 сентября, в Министерстве обороны РФ заявили о вручении государственной награды , медали «Золотая звезда», участникам СВО, проявившим мужество и героизм. Награждение проводил министр обороны Сергей Шойгу. Звания Героя России за мужество и героизм при выполнении задач спецоперации получили командир мотострелковой бригады Сергей Наймушин, командир огнеметной роты Войск радиационной, химической и биологической защиты Владислав Журавлев и командир мотострелкового взвода Алексей Кривуля.

Спецоперация по защите Донбасса , о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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