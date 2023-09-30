Антонов заявил о необходимости обеспечения равного доступа на саммит АТЭС

Россия призывает США обеспечить равный доступ всех делегаций и выдачу виз на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом в субботу, 30 сентября, сообщил российский посол Анатолий Антонов.

Также он отметил, что российская сторона до сих пор не получила официальное приглашение от Вашингтона на саммит АТЭС в Сан-Франциско.

«Мы до сих пор не получили официальное приглашение от Вашингтона. Администрация не дает четкого ответа. Фактически уклоняется от добросовестного выполнения функций председателя АТЭС. Призываем Белый дом обеспечить равный доступ всех делегаций на форум и своевременную выдачу виз, а также прекратить политизировать работу этой площадки», — приводит слова Антонова посольство России в США в Telegram-канале.

Антонов отметил, что возможный шатдаун (приостановка работы правительства) в Соединенных Штатах не является «отговоркой для невыполнения международных обязательств».

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны АТР. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.

Ранее, 29 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не извращать смысл работы АТЭС. Она отметила, что Россия настаивает на том, чтобы каждая страна несла свои обязательства.

21 августа посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев сказал, что Россия выражает надежду на возвращение АТЭС к конструктивной работе по завершении председательства США. Также он заявил, что в кулуарах делегации стран АТЭС признаются в ожидании окончания председательства США. По его словам, Вашингтон продолжает придерживаться антироссийской риторики в рамках мероприятий.

До этого, 15 августа, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон отказал представителям России в визах на мероприятия по линии АТЭС. По его словам, США используют свое председательство в АТЭС для дискриминации участия российской стороны в работе форума. Антонов отметил, что такие инциденты фиксировались на серии встреч старших должностных лиц на форуме в Сиэтле. Как указал дипломат, взаимодействие Москвы и Вашингтона осложнено не только в рамках АТЭС, но и на других международных площадках.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 июля в разговоре с корреспондентом «Известий» прокомментировал новость западных СМИ о намерении США не приглашать РФ на саммит АТЭС. По его словам, вряд ли в Москве ожидают это приглашение.

При этом в декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, ссылаясь на представителя Белого дома Мэттью Мюррея, что США пригласят РФ на встречу АТЭС в Сан-Франциско.