На сайте НАТО появился призыв усилить ядерное сдерживание России

Странам НАТО следует усилить ядерное сдерживание для противодействия России, считает экс-сотрудник правительства США Грегори Уивер. Его статья на эту тему опубликована в пятницу, 29 сентября, на сайте журнала НАТО.

Россия не станет использовать ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, но в дальнейшем может применить его против НАТО, полагает эксперт. Из-за этого сдерживать ее ядерные возможности необходимо и после завершения СВО, уверен он.

На Западе ошибочно считают, что любое использование ядерного оружия приведет к быстрой эскалации, однако это маловероятно, отмечает автор. По его мнению, в будущем Россия может начать полагаться на ядерные вооружения, а в ходе гипотетической войны с НАТО ощутить потребность в их применении на ранней стадии конфликта. Тогда альянсу может потребоваться защита от «российской агрессии и эскалации», считает он.

Об отсутствии у России необходимости в применении ядерного оружия не раз говорили власти страны. В июне глава государства Владимир Путин заявил, что выступает против использования тактического ядерного оружия, которое может быть применено только в случае угрозы территориальной целостности, независимости и суверенитету страны. При этом президент напомнил, что единственным государством, применившим ядерное оружие против неядерного государства, являются США.

Осенью прошлого года глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал спекулирующих на тему ядерной угрозы со стороны России и заявил, что не следует искусственно раздувать данную тему.