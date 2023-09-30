Трудности бюджета

В сентябре в американских, мировых и отечественных СМИ снова стала активно обсуждаться тема так называемого шатдауна. Этот термин означает приостановку работы правительства США, когда конгрессу не удается согласовать бюджет на новый финансовый год (до 1 октября). Отсутствие вовремя согласованного бюджета влечет за собой остановку работы государственных органов, организаций и предприятий (школ, больниц и так далее). Чиновники и сотрудники правительственных учреждений переводятся на вынужденный неоплачиваемый отпуск, что невыгодно ни этим сотрудникам, ни гражданам, которым необходимы услуги тех или иных структур и организаций. Таким образом шатдаун — это неприятная история для США.

В истории Соединенных Штатов было 20 приостановок работы правительства в период с 1970-х по настоящее время. Самые долгие из них были в 1995–1996 годах, 2013-м и 2018–2019 годах. Во всех случаях членам конгресса от Республиканской и Демократической партий удавалось находить компромисс. Но почему вообще происходят шатдауны?

Основная причина — разные подходы Республиканской и Демократической партий к вопросам финансов. Республиканцы исторически выступают за сокращение влияния федерального правительства, а следовательно, не поддерживают неоправданные и чрезмерные траты на него. Демократическая партия выступает за большее участие государства и правительства в экономике и социально значимых вопросах, которые требуют больших финансовых вложений. Республиканцы же ставят на привлечение бизнеса и в целом на частную инициативу по многим социальным проблемам.

Другой причиной шатдаунов считается политический пиар партий, администрации президента или отдельных политиков. Американский лидер в такие моменты берет на себя роль медиатора, который должен сблизить позиции партий в конгрессе, так как он глава исполнительной власти, над которой возникает угроза прекращения работы в стране.

В идеальных условиях президент старается сблизить позиции сторон, призывая выполнять вовремя свои обязанности перед избирателями и народом США. Однако сегодня мы видим обвинения со стороны Джо Байдена в адрес ряда республиканцев в конгрессе. Они отвечают ему, а точнее оппонентам в его лице, то есть Демократической партии, взаимностью. Это далеко не первый случай в американской политике и уж точно не последний, но он показывает, что угроза шатдауна позволяет ее использовать в рамках политической борьбы. В идеальных условиях конгрессмены и сенаторы США должны быстро и четко найти компромисс. Но из-за роста политического противостояния по партийной линии последние 8–10 лет это становится всё более трудновыполнимой задачей.

Вопрос разрешения проблем с согласованием бюджета и верхней планкой государственного долга США всегда становится предметом политического торга и шумного обсуждения в СМИ. Но американским политикам и чиновникам каждый раз удается найти выходы из возникающих трудностей.

Почему этого удается достичь, несмотря на разногласия? Боюсь, ответ банальный: шатдаун вызывает остановку работы важных для населения учреждений, и оно становится недовольным. Поиск среди населения и в СМИ виновников шатдауна может привести к тому, что кто-то из политиков США может лишиться своих постов, то есть не будет избранным или переизбранным на желаемую должность. В связи с этим шумиха вокруг шатдауна и политический торг — необходимые составляющие для партий и администрации президента, но задача всё же заключается в том, чтобы не допускать подобных событий, даже если они исходят из корыстных интересов переизбрания, а не руководствуются соображениями блага народа.

Если говорить про ситуацию, которая происходит сейчас, то до 1 октября должен быть принят проект бюджета на новый финансовый год. Пока у республиканцев и демократов разные подходы к тому, как его структурировать. Сенаторы США от двух партий предложили временный проект бюджета до 17 ноября. К этому моменту предполагается урегулировать спорные вопросы по бюджету.

Однако в этом проекте заложили финансовую помощь украинскому правительству. Это не понравилось республиканцам, особенно их наиболее правому крылу. Они считают, что включать деньги на Украину во временный бюджет точно нельзя, а саму помощь пора если не сокращать, то контролировать (проводить, к примеру, аудиты). Кроме того, республиканцы хотят сократить госдолг и заложить финансовые средства на эти цели. Демократы же выступают за сохранение прежнего уровня финансирования правительства и не хотят сокращать ранее запланированную помощь Киеву. Госдолг — также неактуальная тема для демократов в рамках нынешних переговоров.

Как бы драматично ни подавались новости о грядущем шатдауне и его последствиях и переговорах вокруг вариантов бюджета, всё закончится тем, что конгресс придет к компромиссному решению, которое устроит и законодателей, и администрацию президента. Не менее важно будет потом понять, кто выиграл от этого компромисса — республиканцы, демократы или американский народ.

Автор — программный координатор Российского совета по международным делам

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