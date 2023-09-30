Цветная резолюция: неправильная красотка и рубли против инфляции в Австрии

Что не так с королевой красоты в Зимбабве, какую зарплату заслужил глава Пентагона по мнению республиканцев и в какой европейской стране на подмогу полиции против ОПГ призывают армию. Самые любопытные международные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Африканская обида

22 года Зимбабве не принимала участие в конкурсе «Мисс Вселенная». И вот после долгого перерыва в стране наконец решили отобрать из местных красоток ту, которая достойна представить всех зимбабвийских женщин на мировой арене. В итоге представлять страну в ноябре в Сальвадоре выбрали 21-летнюю зимбабвийскую модель, последние пять лет работающую в Южной Африке, но родившуюся и выросшую в Хараре , Брук Брук-Джексон. Девушка оказалась всем хороша, кроме одного: она белая . И это моментально вызвало настоящую волну возмущений в блогосфере и среди других конкурсанток.

Главный вопрос, которым задались возмущенные, — почему в стране, где подавляющее число населения чернокожие, из 25 конкурсанток, представляющих 10 провинций Зимбабве и включающих представителей зарубежных диаспор, жюри сделало ставку на единственную белокожую девушку.

Фото: соцсети Брук Брук-Джексон выиграла титул «Мисс Зимбабве»

«Мугабе был бы в ярости, увидев это», — написал один пользователь, подразумевая ныне покойного экс-президента страны, за свое правление, по сути, изгнавшего большую часть потомков белых колонизаторов из Зимбабве. « Так обидно видеть, что эти колонизаторы представляют африканскую страну », — подлил масла в огонь другой.

К слову, в истории престижного конкурса красоты уже был прецедент, когда белокожая девушка представляла на «Мисс Вселенной» преимущественно чернокожую страну. В 1978 году уроженка Кейптауна Маргарет Гардинер стала сначала стала «Мисс Южная Африка», а затем привела ЮАР и к победе на «Мисс Вселенная».

Малек напутал

На этой неделе канцлер Австрии и глава Австрийской народной партии Карл Нехаммер захотел вдруг продемонстрировать, что правительство страны очень неплохо борется с инфляцией, и выставил на своей странице в соцсети X следующий ролик . Взрослый мужчина и двое детей бросают в копилку-свинью монетки под сопровождающую надпись: «Второе место по антиинфляционным мерам в ЕС. Верьте в Австрию» .

Но внимательные пользователи тут же разглядели, что летящие в копилку монеты — российские, достоинством в один и пять рублей. « Не хочу портить праздник, но это российские рубли », — написал Нехаммеру в комментариях один из австрийцев.

Фото: twitter.com

Неудивительно, что довольно быстро этот пост в аккаунте канцлера удалили, а вместо него разместили уже правильный — фотографию женской руки с монетой в 1 евро, отправляемой ей в схожую копилку в виде свиньи.

Отметим, что такие ляпы допускают далеко не только в одной Австрии. Недавно немецкая партия Христианско-демократический союз тоже выпустила один мотивационный ролик для соцсетей, снятый якобы на фоне берлинского Рейхстага . Однако и тут партию «подвели» внимательные пользователи, распознавшие по стеклянной крыше не здание немецкого правительства, а дворец президента Грузии .

Пустил под нож

В Великобритании случилась потеря потерь. Многовековой платан, возраст которого оценивается в две-три сотни лет и получивший мировую известность в качестве «дерева Робин Гуда», оказался на этой неделе спиленным .

Могущественное дерево росло в национальном парке Нортумберленд на севере Англии вблизи построенной римлянами Адриановой стены в Британии. И стало по-настоящему культовым после выхода в 1991 году приключенческого фильма Кевина Костнера «Робин Гуд: Принц воров». В 2016-м благотворительная организация по сохранению лесов The Woodland Trust признала его «Деревом года» в Англии, и долгие годы подряд платан считался самым фотографируемым деревом в стране.

Фото: TASS/EPA/Adam Vaughan

« Дерево считается всемирно известной достопримечательностью, и акт вандализма вызвал шок и гнев у местного населения и за его пределами », — заявили в департаменте местной полиции.

На следующий день после инцидента по подозрению в совершении преступления был арестован 16-летний подросток. Как сообщил представитель полиции, он «сотрудничает со следствием» . Но главного — чем ему так помешало дерево, подросток пока не сообщил.

Хорошо забытое старое

В далеком 1986 году представитель штата Индиана Уильям Холман в палате представителей конгресса США придумал новое правило, допускающее внесение поправок в законодательство об ассигнованиях, чтобы в конечном итоге можно было сокращать заработную плату и увольнять конкретных федеральных служащих . Впрочем, применяли его с тех пор нечасто. Но зато правило Холмана пригодилось республиканцам на этой неделе.

Контролирующая ныне палату представителей партия одобрила внесение в законопроект об ассигнованиях на деятельность Пентагона в начинающемся 1 октября новом финансовом году поправки о снижении годовой зарплаты министра обороны Ллойда Остина до $1 и его последующей отставке . Об этом с нескрываемой радостью сообщила в соцсетях депутат Марджори Тайлер Грин. По ее словам, Ллойд Остин определенно заслуживает отставки за провал в Афганистане и, в частности, за то, что он вынудил покинуть ряды вооруженных сил 8 тыс. военнослужащих по той причине, что они отказались привиться от COVID .

Министр обороны США Ллойд Остин Фото: Global Look Press/dpa/Boris Roessler

Нынешняя зарплата господина Остина за год составляет $221 тыс. И, скорее всего, он продолжит ее получать. Поскольку инициативу должен одобрить еще и сенат, а он — под контролем демократов. Да и глава Белого дома Джо Байден уже заявлял, что наложит на этот законопроект вето .

Времена меняются

Швецию всегда было сложно представить в числе наиболее криминогенных и небезопасных стран мира. Однако времена меняются . Причем настолько, что на этой неделе премьер страны Ульф Кристерссон решил рассмотреть вопрос о привлечении военных для помощи полицейским в борьбе с местными ОПГ .

Последние несколько лет в Швеции то и дело случались разборки между членами преступных банд, жертвами которых были мирные жители. Еще в начале года доклад совета по профилактике преступлений показал, что в Швеции от огнестрельного оружия погибли вшестеро больше людей, чем во всех остальных странах Скандинавии, вместе взятых. А в этом месяце был поставлен новый печальный рекорд: 11 случайных прохожих погибли в перестрелках, а одна молодая девушка умерла в результате взрыва .

Фото: Global Look Press/Tt/Nils Petter Nilsson

По оценкам полиции, непосредственно вовлечены в преступные группировки или имеют к ним отношение около 30 тыс. жителей страны. Из-за такого размаха насилие распространилось и на небольшие города, где ранее насильственные преступления считались большой редкостью.

Прямо винить в этом одних «понаехавших» власти не рискуют, хотя делают на сей счет вполне непрозрачные намеки. Тот же премьер заметил, что разгул насилия стал следствием «политической наивности и невежества», а также «безответственной иммиграционной политики и неудачной интеграции».



Напомним, в период миграционного кризиса в середине 2010-х Швеция, в отличие от Норвегии, Дании и отчасти Финляндии, проводила политику «открытых дверей» в отношении беженцев из арабских и африканских стран. Однако в последние годы власти ужесточили свою либеральную миграционную политику.