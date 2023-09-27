Швейцария отклонила инициативу по реэкспорту своего оружия на Украину

Национальный совет Швейцарии принял решение отклонить инициативу по реэкспорту своего оружия на Украину. Об этом 27 сентября сообщила газета 20 Minuten со ссылкой на швейцарский парламент.

Против данной инициативы выступили 135 депутатов, а поддержали ее 48.

Парламентарии, проголосовавшие против, считают, что реэкспорт оружия на Украину нарушил бы нейтралитет государства.

Ранее, 7 июня, верхняя палата парламента Швейцарии одобрила реэкспорт оружия на Украину. Отмечалось, что депутаты нижней палаты отклонили 2 июня данную законодательную инициативу и им предстояло рассмотреть ее снова.

В мае комитет парламента рекомендовал смягчить правила экспорта военной техники на Украину. Это произошло после того, как Германия, Дания, Нидерланды и Испания попросили Швейцарию прислать боеприпасы и оружие швейцарского производства для поддержки Киева.

1 мая постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт оружия на Украину запрещен законодательством страны. Она отметила, что подобные действия невозможны без нарушения закона.

Еще в феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Швейцарию в утрате нейтралитета. Она заявила, что осуждение спецоперации, поддержка санкций ЕС, блокировка счетов физлиц и юрлиц из РФ свидетельствуют об отходе страны от прежнего нейтрального статуса.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.