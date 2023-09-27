Врач рассказал, как защитить организм от простуды

Медицинский директор, врач-терапевт СберЗдоровья, к.м.н. Владислав Мохамед Али 27 сентября рассказал «Известиям», как защититься от простуды.

«По сезонным болезням в целом ситуация стандартная: осень — это сезон простудных заболеваний и гриппа. Этот год не стал исключением, и очередная волна уже привычных нам вирусов пытается атаковать наш организм, к счастью сильных различий в симптомах не появилось. В основном, это простудные — ОРВИ и инфекции верхних дыхательных путей — ангины и тонзиллиты», — сказал он.

Врач рекомендовал уделять внимание качественному отдыху, обильному питью и правильному питанию.

«Не забываем про вакцинацию от гриппа — сейчас самое время, чтобы ее сделать. Не всегда прививка может защитить от болезни, но ее течение точно пройдет более мягко. К тому же кампании по вакцинации позволяют снизить распространение вируса. Не стоит забывать и про уже привычные нам маски. Несмотря на то что масочный режим остался далеко позади, статистика прошлых лет показывает, что количество респираторных заболеваний действительно несколько снижается при ношении масок», — отметил он.

Также важно как можно чаще мыть руки, не тереть глаза, не трогать слизистые, подчеркнул Мохамед Али.

«Если всё же вы почувствовали первые признаки заболевания, не занимайтесь самолечением, обязательно обратитесь к врачу. Лекарства, которые выписывал врач ранее, не всегда могут оказаться эффективными при этом течении болезни. Особенно это касается антибиотиков, которые не используют для лечения простуды и гриппа», — заключил специалист.

Ранее в этот день инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис», кандидат медицинских наук, врач высшей категории Татьяна Когут сказала «Известиям», что в текущем году ситуацию с сезонной заболеваемостью уже можно назвать обычной.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что наиболее высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в 26 регионах РФ, в целом по стране привито свыше 18 млн человек.

21 сентября заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко призвала прививаться от гриппа перед эпидсезоном. Она также отметила, что в настоящее время регистрируются единичные случаи заболевания, но ожидается и эпидемический подъем.