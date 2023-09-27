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Врач назвала обычной ситуацию с сезонной заболеваемостью в этом году

Врач Когут: в текущем году ситуацию с сезонной заболеваемостью уже можно назвать обычной
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Фото: Getty Images/Guido Mieth
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В текущем году ситуацию с сезонной заболеваемостью уже можно назвать обычной. Об этом 27 сентября «Известиям» заявила инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис», кандидат медицинских наук, врач высшей категории Татьяна Когут.

«В этом году ситуацию с сезонной заболеваемостью уже можно назвать обычной, традиционной. Такое всегда происходит в сентябре. Когда люди возвращаются из отпусков, дети выходят в школу, больше людей в транспорте, повышается интенсивность контактов», — сказала специалист.

Как она отметила, текущий эпидсезон только начался и пока нельзя сказать, когда будет вспышка гриппа.

«Пока вспышки гриппа нет, наблюдаются только отдельные случаи. Эпидемии гриппа приходят по-разному. Были годы, когда первые случаи мы регистрировали в конце сентября, в другие годы — зимой или даже ближе к весне. Это зависит от двух основных факторов — особенностей самого вируса и его циркуляции и климатических и погодных условий», — сказала врач.

Когут объяснила, что обычно фиксируется вспышка именно по гриппу, потому что он дает быстрый эпидемический рост, заболеваемость нарастает в течение 5–6 недель, а всё остальное время это обычно не гриппозное ОРВИ.

«Пока рано загадывать, когда в этом году придет вспышка гриппа, но, скорее всего, общая картина начала возвращаться в привычные рамки, когда осенью возвращаются разнообразные инфекции, и я думаю, она будет вполне традиционной с гриппом в две волны», — заключила эксперт.

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Накануне Роспотребнадзор сообщил, что наиболее высокий уровень заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) зафиксирован в 26 регионах РФ, в целом по стране привито свыше 18 млн человек.

Рост заболеваемости, который наблюдается во всех возрастных группах, связан с несколькими факторами, среди которых ключевые — похолодание и увеличение числа контактов в коллективах. При этом примерно 98% установленных респираторных вирусов — вирусы негриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа составила 1,4%.

Кроме того, за указанный период зарегистрировано свыше 14 тыс. случаев заболевания COVID-19, что в 23 раза ниже показателя предыдущего года.

21 сентября заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дарья Даниленко призвала прививаться от гриппа перед эпидсезоном. Она также отметила, что в настоящее время регистрируются единичные случаи заболевания, но ожидается и эпидемический подъем.

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