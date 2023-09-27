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Калужский областной суд признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков

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Фото: РИА Новости/Андрей Старостин
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Калужский областной суд признал геноцидом зверства немецко-фашистских захватчиков в регионе в 1941–1943 годах, о чем стало известно 27 сентября. Видеотрансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте» на странице федерального проекта «Без срока давности».

Итоговое судебное заседание состоялось по иску прокурора Калужской области Константина Жилякова по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова.

«Мы со ссылкой на конкретные источники <…> убедительно подтвердили изложенные выводы. А в судебном заседании даже, как принято говорить, много повидавшие специалисты не сдерживали слез», — отметил Жиляков.

По его словам, из-за преступлений немецко-фашистских захватчиков на территории районов, которые входят в состав нынешней Калужской области, пострадало не менее 326 тыс. мирных жителей и военнопленных. Материальный ущерб составил около 13 трлн рублей в пересчете на современные деньги. Общее число жертв с октября 1941-го по сентябрь 1943 года превысило 26 тыс. человек, также было полностью уничтожено более 320 населенных пунктов.

Кроме того, нацисты стремились искоренить историческую самоидентичность советского народа. Так, на территории области были повреждены и сожжены памятники русской культуры. Например, Мемориальный дом-музей основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского они превратили в хлев, а историческое здание Калужского областного драматического театра было полностью уничтожено.

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Ранее, 24 июля, суд признал факт геноцида в отношении мирных советских граждан и военнопленных в оккупированном Подмосковье во время Великой Отечественной войны. Доказательствами назвали пытки, убийства и ограбления мирных жителей.

До этого, 25 мая, Генпрокуратура сообщила, что всего за время оккупации жертвами немецко-фашистских захватчиков в Московской области стали более 26 тыс. человек. Ущерб, нанесенный региону, оценили в 6,4 трлн рублей.

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