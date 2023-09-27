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Как заказать социальное такси для инвалидов и пенсионеров в 2023 году

Социальное такси оформляют за несколько дней до поездки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В ряде российских регионов пенсионерам и инвалидам-колясочникам предоставляется социальное такси. Такая услуга есть в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и некоторых других городах. Как заказать машину и во сколько обойдется поездка в 2023 году, рассказывают «Известия».

Социальное такси в 2023 году — условия

Социальное такси появилось как мера поддержки граждан пожилого возраста и с ограниченными проблемами здоровья, которые испытывают трудности при передвижении на общественном транспорте. В автомобиле предусмотрены специальные приспособления, которые делают дорогу более комфортной и безопасной.

Стоимость такой поездки частично компенсирует государство, а в некоторых регионах услуга предоставляется бесплатно. Воспользоваться ею в том числе могу ветераны ВОВ и многодетные семьи.

Согласно установленным правилам, с собой можно взять одного дееспособного сопровождающего и средства реабилитации — коляску или костыли. При необходимости сесть в машину и выйти из нее поможет водитель. Также, если потребуется, он окажет первую медицинскую помощь.

Социальное такси в 2023 году — куда можно доехать

На социальном такси можно ездить на работу или учебу, посещать любые государственные инстанции, например, Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования, а также поликлиники, вокзалы, аэропорты, культурные объекты и многие другие места.

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Помимо этого, на такси можно доехать в ближний санаторий по путевке или на дачу (в Москве — не далее 250 км от города).

Стоит учесть, что время поездок в месяц лимитировано. Неиспользованные часы не суммируются.

Социальное такси в 2023 году — как заказать

Машину вызывают за несколько дней до предполагаемой поездки по телефону или через мобильное приложение «Социальное такси». Москвичи также могут воспользоваться приложением «Московский транспорт».

С собой нужно взять социальную карту, паспорт и документ, подтверждающий льготу — пенсионное удостоверение или справку об инвалидности.

Автомобиль можно узнать по надписи «Социальное такси» и логотипу с белым цветком на зеленом фоне. Заявки принимаются ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных.

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Социальное такси в 2023 году — сколько стоит и как оплатить

Жителям Москвы поездка на социальном такси в черте города обойдется в 210 рублей в час, по Московской области — 420 рублей в час.

Расплатиться с водителем можно любым удобным способом. В частности, социальной картой или специальными талонами с лимитом 15 и 30 минут, которые выдают во Всероссийском обществе инвалидов.

Если с заказом такси или во время поездки возникли сложности, обращайтесь на горячую линию социальной защиты населения по номеру: 8 (800) 200-04-12.

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