Легковой автомобиль насмерть сбил пешехода в Барнауле

Пешеход погиб в результате наезда легкового автомобиля в Барнауле. По факту ДТП проводится проверка.

Происшествие зарегистрировано вечером 26 сентября на проспекте Космонавтов. По данным altapress.ru, водитель автомобиля Hyundai Solaris допустил наезд на пешехода, который пытался перейти дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате удара потерпевшего отбросило на 15-20 м. От полученных травм мужчина скончался.

В Московской области маршрутка столкнулась со столбом освещения в Богородском городском округе. Травмы получили девять пассажиров, в том числе девочка 2014 года рождения.