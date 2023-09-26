Девять человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в Подмосковье

Девять человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в Богородском городском округе Московской области. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области на своем сайте.

ДТП произошло на 34-м километре трассы М-7, водитель маршрутки не справился с управлением и въехал в столб освещения.

В результате аварии пострадали девять пассажиров машины, среди них была девочка 2014 года рождения. Все они были доставлены в больницу.

На данный момент сотрудники автоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 20 сентября, в Северном административном округе Москвы в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек. 51-летний водитель автомобиля BMW X5 совершил столкновение с ожидающим разрешающего сигнала светофора автомобилем Hyundai, по предварительным данным, водитель BMW находился в нетрезвом состоянии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.