Человек погиб в ДТП с BMW на севере Москвы
В Северном административном округе Москвы в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
«На Тимирязевской улице 51-летний водитель автомобиля BMW X5 совершил столкновение с ожидающим разрешающего сигнала светофора автомобилем Hyundai», ― говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель BMW находился в нетрезвом состоянии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Ранее, 16 сентября, крупное ДТП с участием 10 авто произошло на юге столицы. Очевидцы рассказали «Известиям» о происшествии и неадекватном поведении спровоцировавшего аварию мужчины.
Позднее стало известно, что участник массовой аварии избил пассажирку похожим на топорик предметом. Женщину госпитализировали. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.