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Вторая группировка спасателей МЧС вылетела из Ливии в Москву

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Вторая группировка спасателей МЧС России вылетела из Ливии в Москву, специалисты проводили там работы по ликвидации последствий наводнения. Об этом 27 сентября сообщили в Telegram-канале ведомства.

«По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова группировка МЧС России завершила свою работу в Ливии. Самолет Ил-76 МЧС России доставит в Москву более 40 спасателей, врачей отряда «Центроспас», а также специальную технику и полевой мобильный госпиталь», — говорится в сообщении.

МЧС также отмечает, что накануне в Москву вернулась первая группировка спасателей в составе 50 человек.

За время работы группировке удалось разобрать почти 2 тыс. куб. м строительных конструкций и обломков зданий. Для поиска пострадавших было обследовано 610 тыс. кв. м территории и 108 км береговой линии. Кроме того, врачи отряда «Центроспас» оказали медицинскую помощь более 670 пострадавшим, в том числе 67 детям.

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10 сентября на северо-восток Ливии обрушился циклон «Даниэль». Он принес штормовой ветер и ливни с грозами. В результате города Суса и Дерна были объявлены зонами стихийного бедствия. Количество погибших превысило 11 тыс. человек, а 20 тыс. числятся пропавшими без вести. Позднее стало известно, что еще более 50 детей отравились из-за загрязнения воды.

18 сентября представители ливийских властей посетили лагерь МЧС РФ и поблагодарили спасателей за оказываемую помощь. Так, заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, командующий силами безопасности Ливийской национальной армии Халид Хафтар и министр по чрезвычайным ситуациям Ливии Абдель Басит отметили не только работу спасателей, но и профессионализм врачей из России.

23 сентября «Известия» показали работу российских спасателей в пострадавшем от наводнения ливийском городе Дерна. Они демонтировали здания, получившие критические повреждения.

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