Группировка МЧС России в Ливии завершила работу

Группировка спасателей МЧС России в Ливии завершила свою работу. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

«10 дней в круглосуточном режиме российские спасатели проводили работы по ликвидации последствий циклона «Даниэль» на самых сложных и опасных участках с максимальной самоотдачей. Общая группировка специалистов ведомства составила более 100 человек, в том числе спасатели, водолазы, медики, психологи, кинологические расчеты и расчеты беспилотных авиационных систем», — говорится в сообщении.

Всего группировка разобрала почти 2 тыс. куб. м строительных конструкций и обломков зданий. Для поиска пострадавших было обследовано 610 тыс. кв. м территории и 108 км береговой линии.

«Извлечены и эвакуированы тела 153 погибших, из них 140 в труднодоступной местности. Водолазными расчетами МЧС России из акватории порта города Дерна совершено 47 спусков, с помощью эхолота выявлено 49 точек предположительных затопленных объектов, поднято на поверхность 17 плавсредств и автомобилей», — отметили в МЧС.

За время работы в Ливии врачи полевого мобильного госпиталя отряда «Центроспас» оказали медицинскую помощь более 670 пострадавшим, в том числе 67 детям.

Ранее, 23 сентября, «Известия» показали работу российских спасателей в пострадавшем от наводнения ливийском городе Дерна. Они демонтировали здания, получившие критические повреждения.

18 сентября представители ливийских властей посетили лагерь МЧС РФ и поблагодарили спасателей за оказываемую помощь. Так, заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, командующий силами безопасности Ливийской национальной армии Халид Хафтар и министр по чрезвычайным ситуациям Ливии Абдель Басит отметили не только работу спасателей, но и профессионализм врачей из России.

Ранее, 10 сентября, на северо-восток Ливии обрушился циклон «Даниэль». Он принес штормовой ветер и ливни с грозами. В результате города Суса и Дерна были объявлены зонами стихийного бедствия. Количество погибших превысило 11 тыс. человек, а 20 тыс. числятся пропавшими без вести. Позднее стало известно, что более 50 детей отравились из-за загрязнения воды.