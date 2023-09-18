Власти Ливии поблагодарили российских спасателей за помощь

Ливийские власти посетили лагерь МЧС РФ и поблагодарили спасателей за оказываемую помощь. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщили в российском ведомстве.

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, командующий силами безопасности Ливийской национальной армии Халид Хафтар и министр по чрезвычайным ситуациям Ливии Абдель Басит отметили не только работу спасателей, но и профессионализм врачей из России.

«Российские спасатели помогают на самом деле. Мы видим, как они работают. Спасибо им большое. Надеюсь, благодаря их помощи получится спасти много человек», — сказал Батист.

Особое внимание было уделено аэромобильному госпиталю из России, 35 медицинских работников которого оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от наводнения. В их арсенале различные виды помощи.

«Самый сложный участок — красная зона, центральная часть города. Этот участок уже очищен, <…> но мы проверяем его еще раз нашими техническими средствами и специальными собаками», — рассказали план действий российские спасатели.

16 сентября первые 50 специалистов МЧС России прибыли в Ливию для помощи в устранении последствий наводнения. У спасателей есть всё необходимое для поисково-спасательных операций, а также плавсредства и водолазное оборудование. Кроме того, в составе группы есть и кинологические расчеты.

10 сентября на северо-восток Ливии обрушился циклон «Даниэль». Он принес штормовой ветер и ливни с грозами. В результате города Суса и Дерна были объявлены зонами стихийного бедствия. Количество погибших превысило 11 тыс. человек, а 20 тыс. числятся пропавшими без вести. Позднее, 15 сентября, стало известно, что более 50 детей отравились из-за загрязнения воды.