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Названа дата возобновления работы магазинов Decathlon в России

Mash: магазины Decathlon откроются в России в ноябре под названием AllDoSport
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Магазины сети Decathlon, специализирующиеся на производстве и розничной торговле спортивными товарами, планируют открыться 15 ноября под новым названием AllDoSport. Об этом 27 сентября сообщает Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, сотрудники компании получают официальные письма от руководства, в которых сообщается о новом владельце в лице российской компании «АРМ», содержащей франшизу одежды Mango. Гендиректору «АРМ» также принадлежит франчайзинг «Шоколадницы», «Чайхоны № 1» и «Сыроварни». Его компании передадут оставшиеся 35 магазинов вместе с фирменным складом «Бетонка». Новый владелец обязан сохранить рабочие места 909 сотрудникам.

Все юридические вопросы урегулированы, а документы подписаны, сообщает Telegram-канал. По словам источника Mash, в первое время товаров будет мало, однако в перспективе — поставки из Китая, параллельный импорт, свои бренды и сотрудничество с отечественными производителями.

Французский ход: сеть Decathlon нашла покупателя на часть своих магазинов в России
Может ли торговая сеть в перспективе возобновить работу в стране

21 июля правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по продаже французской сети Decathlon в РФ из 35 магазинов владельцу франшизы Mango. Тогда сообщалось, что новый владелец, согласно условиям сделки, обязан открыть все магазины и воссоздать 1,4 тыс. рабочих мест.

Французская сеть Decathlon объявила о приостановке работы в России 29 марта 2022 года. 16 июня того же года стало известно, что будет закрыта часть торговых точек.

В тот же день замглавы Минпромторга РФ сообщил, что ритейлер спортивных товаров ищет покупателя на свой бизнес в РФ.

Часть иностранных компаний с февраля 2022-го приостановила деятельность в РФ или ушла с рынка на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. При этом вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров 19 сентября 2022-го в интервью «Известиям» рассказал, что прекратившие работу в РФ зарубежные компании, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в Россию в будущем.

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