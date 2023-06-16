Французская компания Decathlon начала поиск покупателя на бизнес в РФ

Французский ретейлер спортивных товаров Decathlon ищет покупателя на бизнес компании в России. Об этом сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов 16 июня.



По его словам, сделка в ближайшее время может быть вынесена на рассмотрение правительственной комиссии.



«Продажу бизнеса Decathlon по частям мы не допустили, и, насколько нам известно, сейчас эта компания находится в поиске покупателя. Возможно даже в ближайшее время будут внесены документы [в подкомиссию правительственной комиссии]. Требования вы знаете, продавец может получить не более 50% от рыночной цены», — отметил он.

Ране, 27 января, вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин предположил, что возможным покупателем площадок французского ритейлера может выступить группа компаний «Спортмастер». Однако позже стало известно, что российская сеть спортивных товаров отказалась от сделки.



Decathlon объявила о приостановке работы в России 29 марта 2022 года. 16 июня того же года стало известно, что будет закрыта часть торговых точек.



Некоторые зарубежные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в РФ или объявили об уходе с рынка РФ, продаже бизнеса на фоне геополитической обстановки и установленных антироссийских санкций.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров 19 сентября 2022-го в интервью «Известиям» рассказал, что зарубежные компании, которые прекратили работу в РФ, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем.