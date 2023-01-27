«Спортмастер» отказался от покупки магазинов Decathlon в России

Французская компания Decathlon предложила «Спортмастеру» купить свои площадки BlueBox (магазины, оформленные в синих тонах), но российская сеть спортивных товаров отказалась от сделки, рассказал «Известиям» 27 января представитель «Спортмастера». Он выделил три причины, по которым отечественная сеть не заинтересовалась сделкой.

«Во-первых, наши магазины расположены близко друг к другу, что невыгодно для нас. Во-вторых, здания французской компании находятся не в торговых центрах, а около них. По нашему мнению, люди делают покупки, не выходя из ТЦ, покупатели редко идут за его границы и заходят в близлежащие точки», — отметил он.

Он уточнил, что в компании рассчитали: то количество точек, которое «Спортмастер» развивает сейчас, полностью покрывает потребности людей в спортивных товарах, новые площадки уже не дадут экономического эффекта.

Собеседник издания подчеркнул, что площадки BlueBox в некоторых локациях находятся рядом с другим французским брендом — «Ашан»: возможно, именно его и заинтересуют эти магазины.

Накануне вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин предположил, что возможным покупателем площадок французского ритейлера может выступить группа компаний «Спортмастер». Также он отметил, что покупателями могут быть и крупные банки, российские, иностранные фонды.

Decathlon объявила о приостановке работы в России 29 марта.16 июня стало известно, что будет закрыта часть торговых точек. 25 января источники сообщили РБК, что ритейлер спортивных товаров начал поиск покупателя на свои активы в России.

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в РФ или объявили об уходе с рынка РФ, продаже бизнеса на фоне геополитической обстановки и установленных антироссийских санкций.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров 19 сентября 2022-го в интервью «Известиям» рассказал, что зарубежные компании, которые прекратили работу в РФ, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем.