Назван возможный покупатель площадок Decathlon в России
Возможным покупателем собственных площадок Decathlon на рынке ритейла может выступить, например, группа компаний «Спортмастер», считает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Об этом он рассказал «Известиям» 26 января.
По его словам, для «Спортмастера» это возможность забрать сегмент, команду, быстро масштабироваться и выйти в новый формат.
Кроме того, покупателями могут быть крупные банки, российские и иностранные фонды — арабские и китайские.
Decathlon, продающая товары для различных видов спорта, объявила о приостановке работы в России 29 марта. Там отмечали, что в соответствии с антироссийскими санкциями ограничения поставок не позволяют продолжать деятельность в стране. 16 июня сообщалось, что французская компания закроет часть торговых точек. 25 января источники сообщили РБК, что ритейлер спортивных товаров начал поиск покупателя на свои активы в России.
Некоторые иностранные компании с февраля прошлого года приостановили деятельность в РФ или объявили об уходе с российского рынка, продаже бизнеса на фоне геополитической обстановки и установленных антироссийских санкций.
Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров 19 сентября 2022-го в интервью «Известиям» рассказал, что зарубежные компании, которые прекратили работу в РФ, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем.