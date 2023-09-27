ЕЭК продлила действие порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в €1 тыс.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) до 1 апреля 2024 года сохранила размер порога беспошлинного ввоза товаров в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), купленных за рубежом, на уровне €1000. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук 27 сентября.

«В ходе заседания Совета ЕЭК принято решение о продлении действия порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли в €1000 до 1 апреля 2024 года», — сказал он журналистам после заседания Совета Евразийской экономической комиссии.

Ранее, 30 марта, порог беспошлинного ввоза товаров на такую сумму для физических лиц продлили до 1 октября 2023 года.

Совет ЕЭК еще 15 апреля повысил беспошлинный порог ввоза товаров для личного пользования в Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию до €1 тыс. и 31 кг. Речь идет о ввозе багажа всеми видами транспорта, кроме воздушного, или о его перемещении в пешем порядке. До этого беспошлинный порог составлял €500 и 25 кг.