Врач назвала пять распространенных эндокринных заболеваний у россиян

Россияне среднего возраста чаще всего страдают от таких эндокринных заболеваний, как гипотиреоз, тиреотоксикоз, зоб, узловые образования в щитовидной железе и преддиабет. Об этом в среду, 27 сентября, рассказала врач-эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Юлия Катхурия.

«С возрастом у людей чаще встречается гипотиреоз — недостаточность выработки гормонов. Также распространены узловые образования. Тиреотоксикоз — повышение выработки и содержания гормонов щитовидной железы в крови — встречается реже, но тоже может беспокоить россиян среднего возраста», — рассказала она «Газете.Ru».

Врач дополнила, что также россияне страдают от эндемического зоба. Катхурия объяснила, что болезнь представляет собой увеличение щитовидной железы из-за недостатка йода в организме человека.

Врач обратила внимание на распространенную среди пациентов проблему с углеводным обменом. В данном случае, по ее словам, речь идет о таких явлениях, как нарушение толерантности к глюкозе и повышение глюкозы в крови натощак.

«Это то, что называют термином «предиабет» и сахарный диабет II типа. Сегодня преддиабетические состояния встречаются не только у людей среднего возраста, но и у подростков и даже детей», — объяснила эндокринолог.

Она дополнила, что основная причина такого заболевания в любом возрасте — избыточный вес. Катхурия отметила, что увеличение массы тела чаще всего связано с нарушением питания и недостатком физической активности.

Ранее, 20 сентября, хирург-эндокринолог Виктор Макарьин сообщил, что неправильная выработка гормонов в щитовидной железе может вызвать у человека целый спектр проблем, от тревожности до апатии.

Врач напомнил, что при подозрении на проблемы с щитовидной железой необходимо обратиться к специалисту. По словам Макарьина, обычно такие проблемы лечат медикаментозным путем. При тиреотоксикозе (повышенная выработка гормонов щитовидной железы) назначают таблетки, которые способны снизить выработку гормонов. Пациентам с гипотиреозом (недостаточная выработка гормонов) же прописывают препараты, которые работают в качестве заменителя естественных гормонов и выполняют те же самые функции.