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Врач назвал симптомы заболеваний щитовидной железы

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
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Неправильная выработка гормонов в щитовидной железе может вызвать у человека целый спектр проблем, от тревожности до апатии. О симптомах проблем с этим органом хирург-эндокринолог Виктор Макарьин рассказал в интервью радио Sputnik в среду, 20 сентября.

По словам эксперта, одна из форм нарушения функций щитовидной железы — это тиреотоксикоз. При этом заболевании выработка гормонов повышена, а на шее чуть ниже кадыка можно обнаружить опухоль, указывающую на появление узловатых новообразований в щитовидной железе.

«При тиреотоксикозе могут быть такие симптомы: тремор рук, тревожность, потливость, сниженная толерантность к нагрузкам. То есть человек прошел по лесенке, и у него уже одышка. Глаза бывают выпученные, шея увеличена. Может быть тахикардия, аритмия. И, конечно, перепады настроения: за 10 минут человек может и посмеяться, и поплакать — это всё избыток гормонов», — перечислил возможные признаки болезни врач.

Гипотиреоз — это, напротив, недостаточная выработка гормонов. В таком случае человек может постоянно испытывать сонливость и вялость, ощущать себя апатичным и слабым.

«Гормоны щитовидной железы — это топливо для нашего организма, как бензин для машины. Как автомобиль без бензина не поедет, так и мы, когда нам не хватает топлива, вялые. Другие симптомы гипотиреоза — отеки на лице, прибавка в весе. Но это может быть максимум полтора-два килограмма, не надо путать это с ожирением из-за неправильного питания и образа жизни», — объяснил Макарьин.

Врач напомнил, что при подозрении на проблемы с щитовидной железой необходимо обратиться к специалисту. По словам Макарьина, обычно такие проблемы лечат медикаментозным путем. При тиреотоксикозе назначают таблетки, которые способны снизить выработку гормонов. Пациентам с гипотиреозом же прописывают препараты, которые работают в качестве заменителя естественных гормонов и выполняют те же самые функции.

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Ранее, 22 августа, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что симптомами проблем с щитовидкой также могут оказаться ломкость волос, снижение памяти, нарушение концентрации внимания, осиплость голоса (на фоне длительного отека), запоры, нарушение менструального цикла и снижение либидо. Кроме того, у беременных женщин заболевания щитовидной железы могут спровоцировать проблемы при вынашивании ребенка или во время родов.

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