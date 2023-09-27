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В Германии подняли вопрос о приостановлении членства Польши в ЕС

Депутат ЕП от ФРГ Бек: ЕС должен наказать Польшу за скандал с продажей виз
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Фото: Global Look Press/Petrov Sergey
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В Германии подняли вопрос о визовом скандале в Польше, в рамках которого власти Варшавы за взятку выдали иностранцам несколько сотен тысяч рабочих виз. Член Европарламента (ЕП) от ФРГ Гуннар Бек 27 сентября обратился к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой рассмотреть возможность расследования в отношении Польши в рамках 7-й статьи Договора о Евросоюзе (ЕС), которая описывает процедуру исключения государства-члена из ЕС.

Депутат напомнил, что, согласно данным СМИ, через консульства Польши по всему миру, а особенно в Африке и Азии, было продано около 250 тыс. виз по €1 тыс. каждая.

«После того как стало известно о скандале, Петр Вавжик был уволен с поста заместителя министра иностранных дел Польши, а еще семеро, включая его помощника, были обвинены во взяточничестве. ЕС имеет право преследовать физических и юридических лиц, организующих или способствующих деятельности, которая способствует незаконному пересечению его внешних границ», — цитирует текст письма Бека в ЕК «Лента.ру».

Парламентарий также задался вопросом, можно ли считать мошенническую схему выдачи виз Польшей «гибридной атакой» на ЕС и как чиновники Евросоюза намерены наказать польских должностных лиц в связи с произошедшими событиями.

«Если нет, то почему проводится различие между гибридными атаками стран, не входящих в ЕС, и гибридными атаками государств-членов?» — недоумевает Бек.

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Ранее, 18 сентября, в Польше Центральное антикоррупционное бюро заподозрило правительство страны в незаконной продаже виз для трудовых мигрантов из стран Азии и Африки. Сообщалось, что в результате таких действий за последние три года около 350 тыс. рабочих мигрантов незаконно въехали в страны Евросоюза.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц 23 сентября призвал Варшаву разъяснить возможные нарушения при выдаче виз и допустил ужесточение контроля на границах ФРГ, в особенности с Польшей. В ответ министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 25 сентября обвинил Шольца во вмешательстве во внутренние дела республики.

20 сентября Еврокомиссия направила Польше письмо с требованием разъяснить связь с утверждениями о том, что польские власти долгое время брали взятки за выдачу виз. Ждать ответа от Варшавы намерены до 3 октября.

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