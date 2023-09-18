Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Предприятие по производству металлоконструкций загорелось под Псковом
Мир
В Харьковской области сообщили о взрывах
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил об эскалации конфликта на Украине из-за ввода войск США
Мир
СМИ сообщили о бойкоте тремя странами ЕС платформы по зерну из Украины
Спорт
Российский борец вольного стиля Сидаков стал трехкратным чемпионом мира
Происшествия
В Москве полиция задержала шесть человек после массовой драки у клуба
Мир
Эрдоган заявил об удовлетворенности отношениями с США
Общество
Прощание с поэтом Николаем Добронравовым пройдет 20 сентября в Москве
Мир
В Сирии беспилотник коалиции MQ-9 опасно сблизился с Су-35 ВКС России
Мир
СМИ сообщили о вызове МИД Китая посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
Общество
Захарова назвала махинацией «игрища» Запада вокруг украинского зерна
Мир
Глава минсельхоза Словакии заявил о сохранении эмбарго на зерно Украины
Мир
Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с РФ в поставке 1 млн т зерна Африке
Спорт
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

В МИД Польши заподозрили контрабанду виз для трудовых мигрантов

0
Фото: Global Look Press/Elena Mayorova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральное антикоррупционное бюро Польши заподозрило правительство страны в незаконной продаже виз для трудовых мигрантов из стран Азии и Африки. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает Kronen Zeitung.

По официальным данным, заместитель министра иностранных дел Петр Вавризк, а также сам министр иностранных дел Збигнев Рау подозреваются в том, что они ускорили выдачу рабочих виз. В результате таких действий за последние три года около 350 тыс. рабочих мигрантов незаконно въехали в страны Евросоюза.

Кроме того, граждане Азии и Африки путешествовали по Шенгенской зоне на основании польской визы. Особой популярностью пользовались многократные визы, дающие право на въезд в Мексику и, соответственно, в США. Согласно информации, жители Индии заплатили компаниям-посредникам до $40 тыс. за получение такой визы.

По словам министра юстиции Польши Збигнева Зебро, Вавризк, которого уволили из-за подозрения в преступлении, сейчас находится в больнице после попытки самоубийства.

«Весь этот визовый скандал в МИД Польши — это что-то прямо из фильма. Бывший заместитель министра (и люди, связанные с ним) рассылают в посольства и консульства списки, в которых указано, кому выдавать визы (в том числе конкретным лицам)», — прокомментировал ситуация польский историк Кристофер Лэш в соцсети X (бывш. Twitter).

Сам министр иностранных дел Польши не намерен покидать свой пост из-за этого скандала.

Ни дать, ни взять: Россия выходит из антикоррупционной конвенции СЕ
Чем вызван отказ от документа и какие еще договоры может денонсировать Москва

Ранее, 12 сентября, появилась информация, что в Китае Народный суд промежуточной инстанции города Цзинань провинции Шаньдун приговорил бывшего секретаря китайской компартии и председателя страховой компании China Life Ван Вэньбиня к смертной казни за получение взяток на сумму около $45,7 млн и сокрытие вкладов за рубежом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023