В МИД Польши заподозрили контрабанду виз для трудовых мигрантов

Центральное антикоррупционное бюро Польши заподозрило правительство страны в незаконной продаже виз для трудовых мигрантов из стран Азии и Африки. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает Kronen Zeitung.

По официальным данным, заместитель министра иностранных дел Петр Вавризк, а также сам министр иностранных дел Збигнев Рау подозреваются в том, что они ускорили выдачу рабочих виз. В результате таких действий за последние три года около 350 тыс. рабочих мигрантов незаконно въехали в страны Евросоюза.

Кроме того, граждане Азии и Африки путешествовали по Шенгенской зоне на основании польской визы. Особой популярностью пользовались многократные визы, дающие право на въезд в Мексику и, соответственно, в США. Согласно информации, жители Индии заплатили компаниям-посредникам до $40 тыс. за получение такой визы.

По словам министра юстиции Польши Збигнева Зебро, Вавризк, которого уволили из-за подозрения в преступлении, сейчас находится в больнице после попытки самоубийства.

«Весь этот визовый скандал в МИД Польши — это что-то прямо из фильма. Бывший заместитель министра (и люди, связанные с ним) рассылают в посольства и консульства списки, в которых указано, кому выдавать визы (в том числе конкретным лицам)», — прокомментировал ситуация польский историк Кристофер Лэш в соцсети X (бывш. Twitter).

Сам министр иностранных дел Польши не намерен покидать свой пост из-за этого скандала.

Ранее, 12 сентября, появилась информация, что в Китае Народный суд промежуточной инстанции города Цзинань провинции Шаньдун приговорил бывшего секретаря китайской компартии и председателя страховой компании China Life Ван Вэньбиня к смертной казни за получение взяток на сумму около $45,7 млн и сокрытие вкладов за рубежом.