Еврокомиссия потребовала от Польши разъяснений по скандалу с визами

Еврокомиссия направила Польше письмо с требованием разъяснить связь с утверждениями о том, что польские власти долгое время брали взятки за выдачу виз. Об этом в среду, 20 сентября, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель исполнительного органа Анита Хиппер.

«Еврокомиссия очень внимательно следит за ситуацией, эти утверждения о коррупции при выдаче виз очень тревожные и вызывают вопросы в отношении верховенства права. Поэтому еврокомиссар (по внутренним делам. — Ред.) Илва Йоханссон направила письмо польским властям с требованием разъяснений… до 3 октября», — заявила она

Ранее, 18 сентября, в Польше Центральное антикоррупционное бюро заподозрило правительство страны в незаконной продаже виз для трудовых мигрантов из стран Азии и Африки. В результате таких действий за последние три года около 350 тыс. рабочих мигрантов незаконно въехали в страны Евросоюза.

До этого, 12 сентября, появилась информация, что в Китае Народный суд промежуточной инстанции города Цзинань провинции Шаньдун приговорил бывшего секретаря китайской компартии и председателя страховой компании China Life Ван Вэньбиня к смертной казни за получение взяток на сумму около $45,7 млн и сокрытие вкладов за рубежом.